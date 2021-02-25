7 и 8 марта отменяются и назначаются рейсы некоторых региональных поездов

7 и 8 марта отменяются поезда региональных линий экономкласса, следующих через Слуцк. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».
7 марта, воскресенье
Отменяются:
- № 6525. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 12.07, прибытие в Солигорск в 15.52).
- № 6526. Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Осиповичи в 19.14).
Назначаются:
- № 6525. Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытие в Солигорск в 15.52).
- № 6526. Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Слуцк в 16.58).
8 марта, понедельник
Назначаются:
- № 6525. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 12.07, прибытие в Солигорск в 15.52).
- № 6526. Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Осиповичи в 19.14).
- № 6204. Барановичи-Слуцк (отправление из Барановичей в 12.06, прибытие в Слуцк в 14.32).
- № 6203. Слуцк-Барановичи (отправление из Слуцка в 14.42, прибытие в Барановичи в 17.03).