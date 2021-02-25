7 и 8 марта отменяются и назначаются рейсы некоторых региональных поездов

7 и 8 марта отменяются поезда региональных линий экономкласса, следующих через Слуцк. Об этом «Кур'еру» сообщили в билетной кассе станции «Слуцк».

7 марта, воскресенье

Отменяются:

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№ 6525. Осиповичи-Солигорск (отправление из Осиповичей в 12.07, прибытие в Солигорск в 15.52).

№ 6526. Солигорск-Осиповичи (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Осиповичи в 19.14).

Назначаются:

№ 6525. Слуцк-Солигорск (отправление из Слуцка в 15.06, прибытие в Солигорск в 15.52).

№ 6526. Солигорск-Слуцк (отправление из Солигорска в 16.11, прибытие в Слуцк в 16.58).

8 марта, понедельник

Назначаются: