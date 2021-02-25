Покойного Шутова, которого смертельно ранили в голову во время протестов, признали виновным. Его другу Кордюкову дали 10 лет

В Бресте в четверг, 25 февраля, вынесли приговор погибшему Геннадию Шутову и его другу Александру Кордюкову, пишет TUT.BY. Напомним, Шутова смертельно ранили в голову во время протестов 11 августа 2020 года.

Судья суда Брестской области Светлана Кременевская признала Шутова и Кордюкова виновными в сопротивлении с применением насилия, а Кордюкова — ещё и в покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Кордюкову назначили 10 лет колонии усиленного режима.



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Шутову вынесли обвинительный приговор без назначения наказания.



КОНТЕКСТ. 16 февраля в Бресте началось рассмотрение уголовного дела о сопротивлении и покушении на убийство лица, охраняющего общественный порядок. События, которые стали поводом для разбирательства, произошли 11 августа 2020-го. В тот день в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова.

Потерпевшими признали военнослужащих из Марьиной Горки: капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщика Арсения Голицына. Как стало известно в суде, 11 августа их направили на охрану общественного порядка в помощь сотрудникам ОМОН.



По версии обвинения, 11 августа около 22.30 Шутов и Кордюков целенаправленно подошли к Гаврилову и Голицыну, которые в гражданской форме одежды несли службу вблизи домов № 334 и № 336 на улице Московской.

— Определив в них лиц, выполнявших обязанности по охране общественного порядка, Шутов и Кордюков предъявили военнослужащим претензии в связи с тем, что те выявляют лиц, участвующих в несанкционированных массовых мероприятиях. В процессе этого Кордюков нанёс удар специально принесённой с собой металлической трубой в голову Гаврилову. После удара Гаврилов извлёк выданный ему для несения службы пистолет ПМ и произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем совместно с Голицыным направился к Шутову и Кордюкову для пресечения их противоправных действий и задержания. Продолжая свои действия, Кордюков бросил трубу в Голицына, попав тому в руку, и стал убегать. Голицын начал его преследовать. В процессе этого произвёл два выстрела из пистолета ПМ, однако Кордюков скрылся в толпе. В это же время Шутов, оказывая с применением насилия сопротивление Гаврилову, выполнявшему обязанности по охране общественного порядка, схватил последнего за ногу и попытался повалить на землю. С учётом ухудшения самочувствия после удара трубой по голове, реальной опасности жизни и здоровью, а также угрозы насильственного завладения вверенным ему огнестрельным оружием и боеприпасами, Гаврилов для пресечения противоправных действий Шутова принял решение выстрелить ему в правое плечо. В момент выстрела Шутов, продолжавший активные насильственные агрессивные действия, сместился в сторону, вследствие чего пуля попала ему в затылок, — зачитал на первом заседании текст обвинения прокурор.



Вину Александр Кордюков не признал. По его версии, события развивались иначе. Вечером 11 августа Геннадий пришёл к нему в гараж. Они выпили около 350 граммов настойки на двоих и пошли в сторону ДК профсоюзов, чтобы посмотреть, что там происходит. Когда подошли к перекрёстку улицы Московской и Партизанского проспекта, мужчины заметили скопление людей. Геннадий и Александр пошли на парапет к дому № 334. У обвиняемого в руке был обрезок металлической трубы, который он подобрал возле парка Воинов-Интернационалистов «для самообороны». На парапете они стояли и смотрели за протестами издали. Примерно через 40 минут Геннадий с Александром заметили рядом двух парней и подошли к ним. По словам Александра, он хотел у них поинтересоваться происходящим.

— Вместо того чтобы нормально ответить, один из этих парней (Гаврилов. — Прим. TUT. BY) ударил или толкнул меня в корпус, от чего я упал со скамейки, — зачитал обвиняемый. — В ответ на действия Гаврилова я ему инстинктивно нанёс удар трубой куда-то в область левого бедра. Точно не в голову. В голову я не бил. Далее я снова залез на лавку, Гаврилов и Голицын развернулись к нам с Шутовым лицом и, немного отступив назад, достали пистолеты. (…) Кто-то из них крикнул: «Лицом вниз, уроды, завалю». С их стороны раздался выстрел. Боковым зрением я заметил, что Геннадий, находясь левее от меня, начинает опускаться на колени, держа руки за головой. По-моему, в тот момент он был расположен спиной к Гаврилову и лицом к улице Московской. Голицын в это время направил на меня пистолет, целясь мне в голову. Испугавшись за свою жизнь, я начал убегать, бросив на землю трубу, чтобы она не мешала мне бежать. В этот момент со стороны Голицына раздался выстрел в мою сторону. Я увидел вспышку от выстрела и услышал характерный звук. Голицын начал преследовать меня, что-то кричать. Когда я убегал, я слышал звук двух выстрелов. Из материалов дела получается, что один выстрел был сделан Гавриловым в Шутова, а второй — Голицыным вверх, от чего пуля попала в потолок балкона.

Александр Кордюков подчеркнул, что не знал, кем на самом деле являлись Гаврилов и Голицын. В тот день они были одеты в гражданское, пистолеты хранили в поясных сумках.

