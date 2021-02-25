В Слуцке опрашивали продавцов и работников образования, хотят ли они привиться против COVID-19

Слуцкий ЦГиЭ предварительно собрал ориентировочное количество людей, без пофамильных списков, которые хотели бы пройти вакцинацию. То есть изучены мнения работников, которые входят в зону риска, — сферы обслуживания, торговли, образования, а также соцработников.



Об этом «Кур'еру» сообщил Павел Кучко, главный государственный санитарный врач Слуцкого района.

По состоянию на 24 февраля вакциной против коронавируса привились 95 медиков. Это работники Слуцкой ЦРБ и Слуцкого ЦГиЭ.

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В Беларусь прибыла китайская вакцина против COVID-19. Самолёт из Пекина со 100 тысячами доз вакцины приземлился 19 февраля в Минске. «Примерно через две недели (считая с 19 марта. — Прим. ред.), после окончания проверок, начнётся вакцинация белорусских граждан», — сообщил Минздрав.

Ожидается, что в марте в Беларусь придёт российская вакцина. Пока неизвестно, сколько доз выделят для Слуцкого района.