Со следующей недели специальная комиссия в Слуцке вновь начнёт уведомлять неработающих

На днях минские власти снова подняли тему не занятых в экономике. На оперативном совещании Мингорисполкома перед службами занятости и налоговой «поставили задачу принять исчерпывающие меры по вовлечению этих граждан в экономику города». А как обстоят дела с неработающими в Слуцке, «Кур'еру» рассказала Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов, председатель комиссии по содействию занятости населения.

Наталья Овсянникова пояснила, что при Слуцком райисполкоме продолжает работу комиссия по содействию занятости населению. Она заседает два раза в месяц: каждый второй и четвёртый четверг в 15.00 в здании райисполкома, кабинет 510.

Реклама

«Письма счастья» неработающим

«В прошлом году за помощью в трудоустройстве обратился 21 житель Слуцка, в том числе и ведущие асоциальный образ жизни. На заседание комиссии были приглашены 574 человека. Из них на работу было направлено 15 человек, 5 — трудоустроены, некоторые получили статус безработного, один прошёл обучение и получил стипендию.

На ближайших заседаниях мы будем уточнять список жителей Слуцкого района, которые внесены в единую базу неработающих граждан. На следующей неделе начнём уведомлять их о необходимости трудоустроиться или предоставить необходимые документы.

Рычаги воздействия на неработающих

В районе есть жители, которые уклоняются от постоянной работы. Они перебиваются разовыми заработками, особенно на селе: вскопать, прополоть, что-то отремонтировать. Есть граждане, которые никогда не работали, ведут асоциальный образ жизни, существуя за счёт родителей-пенсионеров. Комиссия использует все возможные рычаги воздействия на таких людей. Привлекаем их к общественным работам, приглашаем руководителей предприятий и просим взять таких работников с испытательным сроком. Кроме того, комиссия с прошлого года получила возможность направлять пьющих неработающих граждан на принудительное лечение, если они за год трижды привлекались к административной ответственности", — рассказала Наталья Овсянникова.

Напомним, что с января 2019 года граждане, внесённые в единую базу не занятых в экономике, по полным тарифам оплачивают горячее водоснабжения. Ожидается, что с 1 мая 2021 года они будут оплачивать по полным тарифам также газо- и теплоснабжение.