Строительство нового спортивного комплекса в Слуцке планируют начать этим летом

Спортивный комплекс на улице Уласовца планируют построить в 2021 году.



«Предполагается, что в двухэтажном здании разместится административно-бытовой корпус, гандбольный зал, который также можно будет использовать для других командных игр, тренажёрное, акробатическое и фитнес-помещения, массажный кабинет. Предусмотрен спортивный зал с трибунами для зрителей, где можно будет разместить 300−400 человек», — рассказал Дмитрий Самусевич, инженер по техническому надзору за строительством УКС Слуцкого района, сообщает БелТА.

Ранее «Кур'ер» сообщал, что УКС Слуцкого района выбирает через открытые торги генеральную организацию для проектирования объекта «Спортивный комплекс по игровым видам спорта по ул. Уласовца в г. Слуцке». Цена заказа — 470 000 рублей. Источник финансирования — областной бюджет.

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«К середине марта определимся с проектировщиком. На реализацию проектных решений и прохождение государственной строительной экспертизы выделили три месяца. Если всё пойдёт по планам, летом начнём строительство объекта. Надеемся завершить к концу года», — сказал Дмитрий Самусевич.

Напомним, планируется, что комплекс построят на стадионе, который расположен на улице Уласовца за зданием бывшего ФОК, на территории между детскими садами № 11 и № 15. Летом 2019 года «Кур'ер» рассказывал о том, что на улице Уласовца под метровой травой пропал целый стадион. Именно это место отвели под спорткомплекс.