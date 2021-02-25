«В 2022 году должны стать идеальными». Жительница Слуцка про дороги в городе в конце зимы

Уважаемый «Кур'ер»! Зима в этом году была морозная, только начал таять снег — асфальт на большинстве дорог весь в ямах! Даже на центральной улице Ленина по краю дороги можно оставить колесо! А ведь новый асфальт укладывали совсем недавно!

Летом новый асфальт буквально плавится на солнце, а на остановках колеи, как на железной дороге! Так что же за асфальт такой и какого он качества, если его хватает на одну морозную зиму или горячее лето?! Или не соблюдается технология укладки?!

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Несколько лет назад показывали, что у нас производят отличное покрытие для дорог, а по факту дороги яма на яме, а после зимы разваливаются местами!

В 11-м городке на мосту ремонтировали швы буквально осенью, сейчас они все развалились, едешь как на тёрке! Яма на яме и немаленькие местами. До «Азалии» — вообще катастрофа!

С таким асфальтом и дорогами подвеску можно ремонтировать постоянно.

Слышала, что дороги такие, потому как дорожный сбор не платили. Так значит дороги в 2022 году должны стать идеальными, когда все оплатят транспортный налог даже за тот транспорт, который только стоит в гаражах. Вероятно, остаётся подождать год.

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