«Сладкая пятница» уже рядом! Слуцк, встречай последние дни зимы с огненными скидками от «Красного пищевика»

С 26 по 28 февраля во всех фирменных магазинах действуют огромные скидки на все виды халвы, конфет, мармелада и драже. Есть даже без сахара!



Найти фирменный магазин «Красный пищевик» в Слуцке легко. Он расположен в доме № 150 по улице Ленина, прямо напротив гостиницы «Слуцк». Также рядом есть медицинская лаборатория «Синево». Если идти от центра города в сторону Молодёжного центра, то магазин находится в здании сразу за 58-м магазином.

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Магазин «Красный пищевик» работает:

понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;

суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;

санитарный день: последний день месяца.

Телефон: +375 44 460 66 77.

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279