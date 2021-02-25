Немцы не хотят, чтобы их дети были блогерами. Десять самых популярных профессий в Германии

Немцы больше всего хотят, чтобы их дети стали врачами, архитекторами и учёными. А как они относятся, например, к тому, что их сын станет шахтёром, а дочь — звездой социальных сетей?



Британский институт изучения общественного мнения YouGov провёл необычный опрос. Родителей в 16 странах мира спросили о том, кем, по их мнению, должны стать их дети, какую профессию выбрать? И предложили на выбор 24 профессии: от врача и архитектора до строителя и шахтёра.

Какие-то ответы были ожидаемы. Так, 84% немцев предпочли бы, чтобы их дети стали врачами. Больше 80% набрали также архитектор и научный работник.

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Примерно такие же результаты интернет-опроса были получены в Австрии, Великобритании, Польше и Италии. Меньше всех таким выбором профессии довольны родители в Китае, но и тут врача одобрили бы 67%.

Всего в опросе YouGov приняли участие более 21 тысячи пользователей интернета, в том числе 2153 жителя Германии.

Десять самых популярных профессий

В десятку самых популярных (для детей) профессий, помимо врача, архитектора и научного работника, у немецких родителей попали адвокат (79%), менеджер крупной компании (77%), графический дизайнер (74%), учитель (70%), а также пожарный (66%), средний медперсонал (65%) и полицейский (61%).

Но вот, пожалуй, главная неожиданность! На последнем месте оказался в Германии вовсе не водитель грузовика (42%), рабочий (46%) или шахтёр (32%). Наименьшее одобрение немецких родителей получил такой род деятельности, как инфлюенсер, — то есть блогер, который ведёт, как правило, неполитический блог в социальных сетях и на различных интернет-платформах, причём с большим количеством активных подписчиков и возможностью хорошо заработать на рекламе и как адвокат бренда.

Всего 28% немцев заявили, что были бы довольны, если бы их ребёнок зарабатывал на жизнь таким образом. 43% ни в коем случае этого не хотят. Остальные, что называется, воздержались от конкретного ответа.

Интересно, как по-разному выбирали «оптимальные» для их детей профессии папы — с одной стороны и мамы — с другой (в том числе будущие папы и мамы). Согласно результатам опроса, графические дизайнеры, юристы, архитекторы и системные администраторы, как правило, воспринимаются женщинами более позитивно, чем мужчинами. А вот профессии шахтёра и водителя грузовика получили больше одобрения у мужской аудитории.

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