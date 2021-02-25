В Беларуси начали делать новый тест после прививки от COVID-19. Зачем он нужен

В Беларуси начинают делать поствакционные тесты, которые помогают оценить иммунитет до и после прививки от COVID-19. Их выполнение носит скорее ознакомительный характер и не рекомендуется Минздравом или производителями вакцины как обязательное. Как работает такой тест и чем он отличается от теста на антитела, которые делают во многих белорусских поликлиниках и частных лабораториях? В лаборатории «Инвитро», где такие тесты уже появились, ответили на вопросы TUT.BY.

Зачем нужен специальный поствакционный тест и чем он отличается от теста на антитела?

— Поствакцинальный тест — это тоже определение антител, но конкретно к спайковому (S) антигену IgG, — рассказывает Павел Палий, директор медицинской лаборатории «Инвитро». — Принцип его работы завязан непосредственно на работе вакцин от коронавируса. Все они на данный момент в качестве вводимого в организм антигена-мишени (на него потом и начинают вырабатываться антитела) используют спайковый (S) антиген. Поэтому человеку после законченного курса вакцинации проверить иммунный ответ поможет именно тест IgG к S-антигену.

То есть обычные тесты на антитела, которые везде делают, результат действия вакцины не покажут?

— Большинство таких тестов проверяют наличие антител к нуклеокапсидному белку (N-белку) коронавируса. Вакцины же работают по другому принципу, и определять наличие антител к N-белку, чтобы ответить на вопрос, сработала ли вакцина, нет смысла, — поясняет специалист.

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Хорошо. Но если в тесте на антитела после вакцинации обнаружен N-белок, что это значит?

— Это значит, что человек перенес COVID-19 (то есть после вакцинации N-белок в тесте может и не обнаружиться — прим. TUT. BY). В структуре вируса SARS-CoV-2 несколько антигенов. Самые иммуногенные («сильные» с точки зрения ответа иммунной системы) — нуклеокапсидный и спайковый, к каждому из антигенов вырабатывается свой специфичный тип иммуноглобулинов G. Обнаружение антител класса IgG к каждому из них является подтверждением перенесенного COVID-19.

Однако коронавирусная инфекция еще очень новая и малоизученная. Например, у некоторых пациентов, перенесших подтвержденный коронавирус, при обследовании обнаруживаются только IgG к спайковому антигену, у других — IgG к двум антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному), а еще часть пациентов имеет IgG только к нуклеокапсидному антигену. Почему иммунная система разных людей избирательно реагирует выработкой антител, пока неясно.

Зачем вообще и когда проверять иммунитет после вакцинации?

Острой необходимости в этом нет. Как пишет Meduza, тем более, пока точно неизвестно (ни в случае с вакциной «Спутник V», ни в случае с Pfizer/BioNTech или Moderna), чем отличаются люди, которые получили вакцину, но все-таки заболели, от тех, кто не заболел, — дело в антителах и их количестве или нет.

Что касается сроков: в статье разработчиков «Спутника V» результат иммунизации оценивался на 42-й день после первой прививки, примерно тогда можно и проверять, появились ли антитела.

Надо ли перед вакцинированием сдавать тесты?

Большинство специалистов сходятся в том, что специально тестироваться на антитела перед вакцинацией не нужно: об этом говорят, например, в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний и в российском Минздраве.

Но при этом есть и те, кто предпочитает подстраховаться. В том же российском Минздраве отмечают, что «лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и М к вирусу, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются».

— Людям, перенесшим ковид, желательно выполнить экспресс-тест на антитела, чтобы четко понимать, необходима ли им вакцинация в данный момент времени или ее лучше отложить, — рассказывала в интервью порталу «Здоровые люди» Лариса Денисова, заместитель главного врача по организационно-методической работе 3-й центральной районной клинической поликлиники Октябрьского района Минска.

Получается, каждому, кто решил делать прививку, предстоит решить: хочет ли он выяснить, есть ли у него уже антитела и не протекает ли коронавирус в бессимптомной форме? Это подстраховка и не сдать тест не будет ошибкой.

— Если человек все же решит до вакцинации cдать тест на антитела, то целесообразно сдавать IgG к обеим антигенам (N и S). Наличие положительного уровня антител, неважно, к какому антигену SARS-CoV-2, может быть отсрочкой для вакцинации, — поясняет Павел Палий.