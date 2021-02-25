«Знаем всех этих „змагаров“ и беглых из Беларуси». Лукашенко обсудил работу Совета безопасности

Александр Лукашенко считает, что «надо серьёзно выстроить, а кое-где и перестроить» работу Совета безопасности Беларуси. Об этом он заявил 25 февраля на встрече с Александром Вольфовичем, государственным секретарём Совбеза, сообщает его пресс-служба.

«Есть некое недопонимание в обществе»

Один из вопросов, который обозначил Лукашенко на встрече, — обеспечение стабильности и безопасности внутри Беларуси «в текущем непростом году».

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— Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год, — отметил он.

— И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Беларуси, желание дестабилизировать обстановку в Беларуси некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления. Притом по всем направлениям. Сегодня нам уже претензии по спорту предъявляют. Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберёмся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьём, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы — это конкретные действия — идут из-за рубежа, — сказал Лукашенко.

Он заявил, что «к счастью, мы обнаружили все эти центры».

— Знаем всех этих «змагаров» и беглых из Беларуси. Но знать мало. Этому надо противостоять. Как будем действовать в случае обострения ситуации — всё надо до мелочей предусмотреть с учётом опыта и Беларуси, и России, и Армении, и Кыргызстана, и Украины (вы видите, вспыхнула опять Украина), и других постсоветских республик. Мы давно об этом договаривались, и я думаю, что вы уже к этому готовы, — обратился он к Александру Вольфовичу.

Работу Совбеза надо реорганизовать. Как — непонятно

— Нам следует обсудить ряд важных вопросов. Конечно, основной вопрос — Аппарат Совета безопасности и функционирование Совета безопасности в целом, председателем которого по должности является президент. Нам надо дошлифовать некоторые документы по функционированию Совета безопасности. Хотелось бы на основании опыта России, Казахстана, других государств, близких нам, знать, как они обеспечивают функционирование Совета безопасности, — отметил Лукашенко.

Он тут же отметил, что и прежде в Беларуси опирались на опыт функционирования советов безопасности в этих странах.

— Тем не менее в соответствии с нашими условиями нам надо серьёзно выстроить, а кое-где и перестроить работу Совета безопасности, — заявил он. — Совет безопасности должен собираться регулярно. На нём должны обсуждаться фундаментальные вопросы безопасности и обороны нашего государства. Как правильно было отмечено, сегодня безопасность многосторонняя. Начиная от продовольственной и в целом экономической безопасности до военных угроз. Поэтому слишком широк спектр вопросов, которые предстоит решать.

Как пишет TUT. BY, новым (третьим по счёту за год) государственным секретарём Совбеза стал Александр Вольфович. Новый пост он получил 26 января. До этого Вольфович занимал должность начальника Генерального штаба — первого заместителя министра обороны.