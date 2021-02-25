От весеннего солнца до депрессивного тумана… Как в один из февральских дней я съездила в Кирово (фоторепортаж из деревни)

Для меня поездки в деревню — это необычная архитектура домов, просторы полей, свобода от шума и гула автомобилей… Можно расслабиться…

Каждую неделю «Кур'ер» выбирает деревню Слуцкого района, везёт туда свои печатные номера, общается с местными жителями, оставляет им презенты, а заодно делает небольшой репортаж. В этот раз 25 февраля мы побывали в Кирово. Далеко ехать не пришлось, ведь Кирово расположено чуть южнее Слуцка, всего в 7 км от него.

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До 1935 года у деревни было другое название — Царевцы. А всё потому, что царь, осматривая свои земли, обратил внимание на красоту этого места и трудолюбие людей. Он отдыхал на берегу Случи шесть дней. С того времени место стали называть Царским, а с годами — Царевцы. Позже село переименовали в честь известного политического деятеля того времени Сергея Мироновича Кирова.

В Кирово есть невероятно красивая церковь, которая названа в честь Иоанна Богослова. Одно из самых ранних упоминаний о ней относится к 1668 году. А в 1782-м Царевская церковь упоминается в составе Слуцкой протопопии.

В 1933 году протоиерей Митрофан Иванович Тиминский, последний настоятель Царевской церкви, был арестован. Церковь закрыли, в здании открыли кинотеатр, а позже разобрали и сложили из церковного бруса клуб. В 1994 году здание клуба вновь было передано Иоанно-Богословской церкви.

В Кирово есть практически всё, что нужно для жизни: сельский исполком, библиотека, Дом культуры, магазин, почта. Рядом расположился и санаторий «Случь». Частенько по деревне проезжает автолавка, которую жители ласково называют «кормушка». По словам сельчан, в магазине маленький выбор и большие цены. Поэтому любимую «кормушку» всегда встречают с радостью.

В деревне нет школы. Ребятам приходится ездить в Исерно. А это 11 км от Кирово. Одна женщина поделилась, что иногда ломается транспорт, и её внуку приходится идти это немалое расстояние пешком.

А вообще, село оставило о себе хорошее впечатление. По моим наблюдениям, такие большие деревни, как Кирово, всегда находятся в чистоте и ухоженности.

Несмотря на то, что погода менялась ежеминутно — от весеннего солнца до депрессивного тумана, — мне удалось рассмотреть всю эстетику Кирово. Тут и дома с резными ставнями, и послевоенные заброшенные хатки. Всё как я люблю.

Я точно вернусь сюда ещё раз.

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