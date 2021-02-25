Средняя зарплата в Слуцком районе уменьшилась на 130,6 рубля. Спад и у соседей

По данным Белстата, средняя зарплата за январь в Слуцком районе составила 1 176,4 рубля. Это на 130,6 рубля меньше, чем в декабре. В минусе оказались и соседние районы.

Резкий спад в январе может быть связан с тем, что работникам выплачивали премии к новогодним праздникам в декабре. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».