В целях профилактики происшествий, участники которых оставляют место ДТП, в пятницу, 26 февраля, Слуцкая ГАИ проведёт единый День безопасности дорожного движения под девизом: «Оставляешь место ДТП — совершаешь преступление!».

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцкой ГАИ. И отметили, что основными причинами ДТП по-прежнему являются нарушения ПДД пешеходами, превышение или неправильный выбор водителями скорости движения, управление транспортом в состоянии опьянения, водители-бесправники, а также нарушение правил обгона и проезда пешеходных переходов.

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«Анализ аварийности показал, что самыми тяжёлыми последствиями характеризуются лобовые столкновения, на долю которых приходится основная часть погибших в автоавариях людей.

Данные происшествия имели место из-за неправильной оценки водителями сложившейся дорожной обстановки или неправильных действий при возникновении опасной ситуации. В снегопад, туман, при скользком покрытии и высокой интенсивности движения, особенно в предвыходные и выходные дни, любая ошибка, будь то нарушение правил обгона или скоростного режима, неминуемо приводила к беде.

Как показала практика прошлого года, случаи оставления водителями мест ДТП и неоказание помощи пострадавшим не единичны. И одним из основных направлений служебной деятельности ГАИ является раскрытие таких дорожно-транспортных происшествий и их профилактика.

Количество и тяжесть последствий таких происшествий снижается, вместе с тем за каждой единицей статистики стоят человеческие жизни и судьбы", — рассказали в ГАИ.

Более 70% аварий с пешеходами происходит по их же собственной вине

Как правило, данного рода происшествия происходят в тёмное время суток на неосвещённых участках автодорог.

«Практика показывает, что водитель, находясь в состоянии аффекта после совершения ДТП, убеждён, что только он один виновен и наказание неминуемо. В большинстве случаев это убеждение ошибочно. Испугавшись, водитель забывает о человеке, которому необходима помощь, и уезжает с места происшествия, надеясь на «авось», тем самым лишив себя возможности оправдать свои действия. В каждом конкретном случае сотрудники милиции проводят доскональное расследование происшествия, и выводы в большинстве случаев говорят о том, что виновником происшествия является пешеход, а не водитель.

Водители не в ответе за эти происшествия, но только при одном условии — если они остались на месте аварии, оказали помощь пострадавшему, вызвали «скорую» и ГАИ.

Если же поступили наоборот — уехали с места происшествия, то наряду со ст. 317 ч.2 УК Республики Беларусь (ДТП повлекшего смерть или причинения тяжких телесных повреждений влекущее наказание в виде исправительных работ на срок до 2-х лет, или ограничением свободы на срок до 5-ти лет) может наступить уголовная ответственность в соответствии со ст. 159 УК Республики Беларусь (оставление в опасности, влечёт за собой наказание в виде ареста на срок до 6-ти месяцев или лишение свободы на срок до трёх лет).

Ещё один вид дорожно-транспортных происшествий, в которых водители зачастую оставляют место происшествия, — это так называемые «неучётные» ДТП, т. е. без пострадавших, где причинён только материальный ущерб.

Данные аварии кардинально отличаются от происшествий с пострадавшими и, как правило, происходят в местах массового скопления транспортных средств на автостоянках рынков, торговых центров либо у жилых домов", — рассказали в ГАИ.

СПРАВКА. Согласно КоАП, водитель, оставивший место совершённого ДТП, будет привлечён к административной ответственности по ст. 18.17 ч. 2, а за этим следует штраф в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами до двух лет.

Если пешеход стал причиной аварии и оставил место происшествия, то в отношении него налагается штраф от пяти до двадцати базовых величин.

Слуцкая ГАИ напоминает, что в выходные дни совершается наибольшее количество аварий по сравнению с остальными днями недели. Особо тяжёлыми последствиями характеризуются ДТП, связанные с нарушением правил обгона, а неблагоприятные погодные условия накладывают свой негативный отпечаток на дорожную обстановку.

Госавтоинспекция убедительно рекомендует водителям не совершать необдуманных манёвров, не спешить, строго соблюдать ПДД и помнить, что даже незначительная ошибка за рулём может привести к трагедии!