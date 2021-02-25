Рабочие Слуцкого кранового завода хранят мемориальную доску со старого цеха. Вот о чём она рассказывает

В июле 2019 года на Слуцком крановом заводе открылся новый цех по производству мостовых кранов. Раньше на его месте был старый цех, который снесли. От него осталась только мемориальная доска.

Доска рассказывает о том, что во время оккупации Слуцка здесь, на заводе (тогда — авторемонтные мастерские), действовала подпольная группа Петра Маглыша. О ней «Кур'ер» неоднократно писал.

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В 1941 году оккупанты назначили начальником авторемонтных мастерских в Слуцке немца Карла Байера. Он нанял на работу местного жителя Якова Маглыша, так как тот прекрасно знал автодело и владел немецким языком. Между Байером и Маглышем сложились доверительные отношения. Яков Маглыш фактически сформировал в мастерских подпольную группу. Его сын Пётр, сбежавший из фашистского плена, возглавил её. Группа разрослась до 20 человек. А к весне 1943-го и сам Карл Байер стал помогать подпольщикам и позже перешёл на сторону партизан.

Так что «ремзавод» во время войны был одним из первых очагов Слуцкого подпольного сопротивления.

Сейчас мемориальная доска хранится в маленьком помещении инструментального цеха. Один из ветеранов этого цеха — Александр Мирончик — дал «Кур'еру» большое интервью. Он рассказал, как в 16 лет пришёл на завод и почему остался там на 50 лет.