Главное новшество, которое повлекло изменения в различных сферах деятельности, — это вступление в силу новой редакции Кодекса об административных правонарушениях. Кроме того, с 1 марта цены на социально значимые продукты, а также отдельные виды лекарств можно будет повысить не более чем на 0,2%.

К каким ещё изменениям готовиться, в том числе и жителям Слуцка, читайте в обзоре «Кур'ера».

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Начнут действовать изменения в КоАП

С 1 марта вступает в силу новая редакция КоАП. Изменится ответственность за некоторые административные нарушения. И речь не только о штрафах: чиновники пересмотрели и процедуры, которые записаны в Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях. Новая редакция документа содержит изменения в части нарушений валютного законодательства. Вводится и ответственность за разглашение персональных данных. Штрафы за участие в несанкционированных уличных акциях вырастут в три раза.

Также новшества в КоАП коснутся водителей. Например, «письма счастья» будут приходить не только за превышенную скорость, но и за непройденный техосмотр.

Повышать цены на ряд продуктов можно только на 0,2%

До конца февраля юридическим лицам всех форм собственности и ИП запрещено повышать цены на 62 вида продуктов и 50 лекарств. А с 1 марта изменение цен на них допустимо в пределах 0,2% в месяц. Изменять стоимость товаров из списка выше порогового значения будет разрешено только по согласованию с комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования при Совмине.

В Слуцке закроется магазин «Домашний»

Последний день работы «Домашнего» для покупателей — 8 марта. Продавцы боятся, что они закроются раньше.

Поставщики товаров сообщили, что ритейлер «Домашний» прекратил расчёты за поставленную продукцию. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Подорожают сигареты

В Беларуси подорожают около 90 марок сигарет: 18 — производимых фабрикой «Неман», 64 — ООО «Табак-инвест», 6 — ООО «Интер Тобакко», а также 4 — импортируемых предприятием «Беларусьторг».

Цены на табачную продукцию вырастут в диапазоне от 3 до 15 копеек. При этом стоимость брендов, ввозимых СЗАО «Энерго-Оил», не изменится.

Запрет на лов щуки