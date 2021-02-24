Пьяному «бесправнику», который под Слуцком насмерть сбил скутериста, дали 7 лет колонии строгого режима

Суд приговорил водителя Volvo S40, который сел за руль пьяным и устроил смертельную аварию в Слуцком районе, к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.

Как пишет TUT. BY, происшествие случилось вечером 20 сентября 2020 года. 36-летний водитель Volvo ехал по освещённому участку трассы Р23 и на перекрёстке столкнулся со скутером, которым управлял 37-летний местный житель. От полученных травм скутерист умер на месте.

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Выяснилось, что водитель Volvo был пьян и ранее восемь раз судим, в том числе за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тогда его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 5 лет.

Суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), ч. 2 ст. 317−1 (Управление ТС лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее совершившим такое же преступление) и ст. 417 УК Беларуси (Уклонение от исполнения приговора суда о лишении права заниматься определенной деятельностью). По совокупности преступлений суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет. В пользу потерпевшей с него взыскали денежную компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.