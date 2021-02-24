Светлана — продавец живой рыбы. Она торгует этой продукцией на рынке и улицах Слуцка более десяти лет и в жару, и в холод. Женщина рассказала «Кур'еру», почему выбрала эту профессию, как одевается зимой, чтобы не замёрзнуть, и о плюсах и минусах своей работы.



Светлана живёт одна в деревне Мозоли Солигорского района. В торговле она уже 32 года. В рыбхоз устроилась десять лет назад, когда там объявили о наборе продавцов рыбы.

Рыбе — хорошо, а продавцам — холодно

«Работа тяжёлая, — говорит Светлана. — Пик продаж приходится именно на зимний период. Этой зимой было достаточно много морозных дней. В это время рыба чувствует себя хорошо, а вот продавцам, конечно, холодно. Летом работы меньше, потому что на продажу товара поставляют мало. Три летних месяца рыбу усиленно кормят, чтобы набрала вес и жир. Летом отлавливают часть рыбы, чтобы понаблюдать, как она растёт, и потом её продают. А в холода она, как медведь, неактивна, живёт за счёт внутренних запасов.

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О режиме работы

Рабочий день у нас не нормированный. Вставать приходится рано. Если это дальний рейс, то в четыре часа утра, а в обычные дни — в пять. Выезд может быть в Слуцк, Солигорск, Заславль, ездили даже в Гомель. Пока доберёшься до работы, пока взвесят и загрузят рыбу, выпишешь накладные, часам к 7-ми машина готова к выездной торговле. Если дорога дальняя, удаётся иногда вздремнуть. Когда приезжаем, нужно выставить торговое место. Рабочий день заканчивается тогда, когда продана рыба. Как и везде, бывают дни удачные, когда быстро распродаёмся, а бывает, что есть остаток. Тогда работать приходится дольше. По возвращении товар снова взвешивается, выписывается накладная на возврат. Чтобы поесть в течение дня, берём „ссобойки“».

Светлана работает в паре с Игорем, водителем-продавцом. «Он незаменимый помощник: достаёт из цистерны с водой рыбу и раскладывает по ёмкостям для продажи», — говорит она.

О работе в холода и бонусах

«Торгуем мы в любое время года, в любую погоду. Работникам выдают спецодежду. Зимой — утеплённый фирменный костюм, резиновые перчатки, тоже утеплённые внутри мехом. Летом — фирменные майки. Валенки покупаю сама. За столько лет привыкли, хотя бывает холодно», — улыбается Светлана.

Есть у работников рыбхоза льготы, предусмотренные коллективным договором. Все работники комбината раз в месяц могут купить 5 кг рыбы со скидкой 50%. А раз в год, летом, когда открывается платный вход на карповник, могут взять путёвку на свою семью и бесплатно половить рыбу.

«Заработная плата зависит от того, сколько продали. Нам начисляется процент от выручки, поэтому мы заинтересованы больше выезжать и продавать. Когда начинала работать, в начале 2000-х, зарплата была больше, сейчас в среднем около 300 рублей в месяц. Конечно, хотелось бы высокооплачиваемую работу, но в посёлке закрылись другие предприятия, поэтому выбирать не приходится. Выручает приусадебный участок, без которого прожить было бы намного труднее», — говорит Светлана.

С покупателями непросто

Светлана по характеру жизнерадостная и оптимистичная. Даже на такой тяжёлой работе она шутит.

«У меня такое правило — все проблемы оставлять дома. Основная моя обязанность — улыбаться покупателям. А когда они приходят в следующий раз и благодарят, то испытываешь настоящее удовлетворение. Я знаю, как выращивают и кормят рыбу, поэтому за наш товар мне не стыдно, — говорит женщина. — Люди разные по характеру. Бывает, что они в плохом настроении независимо от тебя, недовольны практически всем, и тогда сложно работать. Бывают и забавные случаи.

Однажды пришла бабушка-пенсионерка, долго смотрела на рыбу в тазике, а потом спросила: «А что с ней надо делать?». Как-то пришёл мужчина, долго изучал ценники, а потом спрашивает: «Так я не понял, сколько стоит карп?». В таких случаях выручает шутка".

За добросовестный и безупречный труд, профессиональное мастерство Светлана занесена на Доску почёта рыбхоза, получала она и премии. Свою работу женщина, несмотря ни на что, любит, говорит, что рыба на столе — это здоровье в доме, и знает много рецептов вкусных блюд.