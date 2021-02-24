Мужчины — любители спорта — вечером во вторник, 23 февраля, пришли в физкультурно-спортивный клуб Солигорского района, чтобы помериться силой, меткостью и ловкостью. Так они отметили праздник — День защитника Отечества.

Все участники постоянно посещают Ледовый дворец, бассейн или другой спортивный клуб.

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В программе соревнований были стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине, дартс, поднятие гири и плавание.

Для любителей спорта предприятие оплачивает абонемент на посещение спортивного заведения в городе, таким образом поощряет занятия физкультурой своих работников.

Старт соревнований был дан в 19.00. Закончились они вручением победителям дипломов, медалей и подарков под звуки марша «Прощание славянки».