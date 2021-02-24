«Всегда шёл навстречу людям». Ушёл из жизни Михаил Криваль, бывший руководитель отдела соцзащиты Слуцкого райисполкома

Михаил Сергеевич Криваль родился 25 января 1938 года в деревне Бокшицы Слуцкого района. Как пишет МЛЫН. BY, он работал механиком в автоколонне, корреспондентом на местном радио, занимал разные должности в райкоме партии.

Был председателем районного комитета народного контроля. Заместителем председателя райисполкома по проблемам экологии и ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Последнее место работы — заведующий отделом социальной защиты Слуцкого райисполкома. Алла Попок, племянница Михаила Сергеевича, рассказывает, что как такового хобби у него не было. Всё время занимала работа.

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«Несмотря на высокие должности, он был добрый, отзывчивый. Всегда шёл навстречу людям. Много кому помогал, — рассказывает Алла о своём дяде. — Очень любил своих внуков. Хотелось бы выразить соболезнования его семье».

Супруга Михаила Сергеевича умерла 10 лет назад, а летом не стало старшего сына.

Сердце Михаила Криваля остановилось 23 февраля 2021 года. Прощание с ним состоится 25 февраля в 12.00 в ритуальном зале Дома быта. Похоронят Михаила Сергеевича на родине — в деревне Бокшицы.