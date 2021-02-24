На 62 товара и 50 медпрепаратов ввели жёсткие ограничения по ценам

Правительство существенно ограничило рост цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. До конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили поднимать цены, а с 1 марта — не больше чем на 0,2% в месяц. Вводится это после повышения НДС на лекарства, медизделия и некоторые продукты.

Соответствующее постановление Совета Министров Беларуси № 100 от 23 февраля 2021 года было опубликовано на Национальном правовом портале. Об этом пишет TUT.BY.

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С 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц. За основу берётся цена на эти товары на последний день предыдущего месяца (а если этого товара не было в наличии, то за основу берётся товар той же разновидности и расфасовки).

Повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

Чиновники поясняют, что вводят это непопулярное решение для «стабилизации ценовой ситуации на социально значимые товары первой необходимости и насыщения ими потребительского рынка».

Про какие товары и лекарства речь

Ограничения вводятся на 62 позиции продуктов и непродовольственных товаров (рис, гречка, овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторая колбаса, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картошка, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички), а также на 50 позиций лекарств (амоксициллин, азитромицин, анальгин, арпетол, ксилин, омепразол, эссенцикапс и другие).

Кто будет отвечать за выполнение поручение правительства

Минсельхозпроду, Минздраву, «Белгоспищепрому», другим республиканским госорганам и госорганизациям, которые подчинены правительству, облисполкомам и Мингорисполкому поручили «принять меры по выполнению настоящего постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчинёнными организациями». При этом нужно «принять системные меры по анализу и мониторингу цен по всей цепочке их формирования (установления), издать локальные правовые акты об организации работы по стабилизации цен с установлением чёткой системы контроля и оценки работы кадров».

МАРТ и Минздрав при необходимости должны корректировать ассортиментные перечни товаров и лекарств, которые обязательно должны быть в продаже.

Как похожее решение принимали в 2020-м и что из этого (не)вышло

Чтобы стабилизировать ситуацию на потребительском рынке, правительство в начале апреля прошлого года ограничило рост цен у производителей, импортёров и розничной торговли 0,5% в месяц. При этом ассортимент, по планам властей, не должен был сократиться. Участники рынка говорили, что выполнить эти требования крайне сложно, в том числе из-за роста курса доллара.

Каков прогноз по ценам на 2021 год

Одна из задач на 2021 год, которую поставило правительство, — жёстко контролировать цены, импорт. В Совмине уверяют, что делать это намерены «экономическими методами, не запретительными». Годовая инфляция на социально значимые товары на 2021-й в программе социально-экономического развития на 2021 год запланирована на уровне 4,9% (декабрь к декабрю). Роман Головченко ранее, премьер-министр, заявлял, что в целом прогноз по инфляции на 2021-й — 5% (декабрь к декабрю). Программой основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 год также запланирована инфляция в 5%. Напомним, такой же был прогноз и на 2020 год, но по факту годовая инфляция составила 7,4%, что стало рекордом за последние 4 года.

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства, медизделия, продовольственные и детские товары, что должно отразиться на ценах в рознице.