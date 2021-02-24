В Слуцке опять образовалась огромная очередь на техосмотр. Фотофакт

В среду, 24 февраля, уже в 10 утра на техосмотр собралось не менее 40 автовладельцев на своём транспорте. Из-за этого образовалась огромная очередь, которая продолжила пополняться.

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На техосмотр, точнее в электронную очередь, можно записаться онлайн через сайт gto.by. Свободных мест практически нет до 16 марта.

Скорее всего, это связано с тем, что с 1 марта вводится ответственность собственников транспортных средств за управление авто, у которого нет разрешения на допуск к участию в дорожном движении.

Если раньше штрафы приходили только за превышение скорости, то теперь будут и за отсутствие техосмотра. Также будут фиксироваться проезд на красный свет и движение по полосе для общественного транспорта. Приходить подобные «письма счастья» будут не с 1 марта, а чуть позже, потому что механизма отправки таких уведомлений пока нет.

Напомним, что с 1 января в Беларуси отменили госпошлину за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Слуцкие водители бросились проходить техосмотр — до обеда 5 января на диагностической станции приняли около 40 человек с их авто. Вместо госпошлины ввели транспортный налог, который дешевле, и его отвязали от техосмотра.