Как бывалые слуцкие садоводы и огородники готовятся к весне

Скоро весна, и уже сейчас некоторые любители овощеводства начали готовить будущий урожай. «Кур'ер» спросил у бывалых огородников из Слуцкого района, какую рассаду они посеяли уже сейчас или собираются сеять в ближайшее время.

Сергей, более 20 лет выращивает и продаёт овощи

На сегодняшний день у меня есть недельная рассада томатов, она дома под светодиодами. Высаживать планирую в начале апреля.

Вчера посеял раннюю капусту. Она в теплице, так как ей нужно более прохладное место, иначе капуста просто вытянется, будет худая, тонкая.

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Геннадий Романов, выращивает овощи на продажу и саженцы

Я занимаюсь зимними прививками саженцев. В январе — прививаю, в начале февраля — ставлю в теплицы. К весне получаются готовые саженцы.

Высевать семена помидоров буду чуть позже: рассаду на продажу — в первых числах марта, а рассаду для себя — где-то после 8-го числа. Если не спешить со сроками, то 45−50-дневная рассада помидоров — это нормальная рассада. Хорошая, не переросшая, крепкая. Потому что если уже больше дней, то надо и расставлять её шире, и большие контейнеры. И получается, соответственно, более ранний урожай. А так передержанная рассада теряет свою жизненную энергию, особенно если малые горшки, мало места, мало солнца.

По огурцам — опять же, всё зависит от контейнера. Если он большой и вы можете расставить до 20-ти растений на квадратный метр, можно и за полтора месяца сеять. А если у вас есть всего лишь квадратный метр площади, а вы хотите 100 штук огурцов, то это 20-дневная рассада.

Виталий Лапец, выращивает зелень

Люди, которые продают овощи на рынке, уже работают. А мы пока ещё отдыхаем. Рассаду салата будем высаживать попозже, в марте. Точную дату пока не скажу. У меня ещё даже не сделаны рассадники.

Сколько растёт рассада салата, зависит от светового дня и температуры, погоды. Каждый раз это по-разному. Нет строгого количества дней. Обычно 3−4 дня она всходит и потом ещё около 2-х недель растёт.

Какой будет весна? Приметы

Как рассказали «Кур'еру» на метеостанции «Слуцк», синоптики пока не могут говорить, какой будет весна. Прогноз погоды они делают только на неделю вперёд. Так что гадать о весне пока можно только по народным приметам.

Народные приметы о том, какая будет весна, с просторов интернета: