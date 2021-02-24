Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 25 февраля. Обзор

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«Самое неприятное в работе балерины — это травмы»
Случчанка Яна Койпиш работает балериной в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Девушка рассказала о том, как попала в профессию, о её плюсах и минусах, о требованиях к балеринам.
«На селе с поддержкой инициатив туго»Что волнует сельских жителей? Какие проблемы считают важными? На что просят власти обратить внимание? Об этом они рассказали «Кур'еру».
«Жульничал после школы, и отец сказал: «Пойдёшь работать»Про Александра Мирончика «Кур'ер» уже рассказывал, вернее, про его хобби — он сам придумывает и мастерит складную мебель из дерева. Но это в свободное время. Основная работа 66-летнего случчанина — на Крановом заводе, где он трудится уже более 50 лет. Полвека своей жизни отдать одному предприятию — шутка ли. Мы попросили трудового юбиляра рассказать о своём пути — от ученика слесаря до мастера инструментального участка.
100-летняя фотография из семейного архиваСлуччанка Ирина Никульшина прислала в «Кур'ер» фотографию, снятую в 1921 году. На ней труппа, которая гастролировала со спектаклем «Паўлінка». Крайний справа — Михаил Шарупич, уроженец д. Ленино Слуцкого района. Ирина обнаружила снимок в семейном архиве дедушки Евгения Шарупича, отцом которого и был мужчина на фото.
Евгений Шарупич живёт в Слуцке. Хорошо знаком с газетой «Кур'ер», выписывает её 16 лет. Он согласился рассказать историю фотографии и своей семьи.
О хрусте в колене и пяточной шпоре
С тех пор как человек стал прямоходящим, проблем с опорно-двигательным аппаратом становится всё больше. На самые часто задаваемые вопросы отвечает кандидат медицинских наук Антон Вацлавович Селицкий, врач-ортопед высшей категории медцентра «Лайф Сити».