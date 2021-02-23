В Слуцке живёт необычная кошка: хвост у неё «колечком». Фото

Кошка по кличке Барса живёт в одном из частных домов Слуцка. У неё есть несколько нехарактерных для котов привычек.

Самое удивительное, что когда она ходит, то всегда держит хвост «колечком», ну совсем как собака. А спит с высунутым языком, что тоже необычно.

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Недавно у Барсы появились котята. Но никто из них не унаследовал мамины особенности.

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