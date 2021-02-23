Где служили известные люди Слуцка и что из тех времён им запомнилось на всю жизнь

В канун Дня защитника Отечества «Кур'ер» спросил у известных случчан, где они проходили службу и что из тех времён им запомнилось на всю жизнь.

Владимир Бойко, владелец сайта «Наследие Слуцкого края»

Призвался 4 мая 1977 года. Обучение проходил в разведбатальоне в учебном центре в Печах, что под Борисовом. После учёбы проходил службу в десантно-штурмовом подразделении в Азербайджане на военном аэродроме Насосная. Потом служил на границе с Турцией. Демобилизовался в 1979 году в звании сержанта.

«Самым ярким воспоминанием стала следующая история. В школе наш военрук полковник Пётр Яковлевич Кривоногов учил: «Самая короткая дорога — та, которую ты знаешь». Очень сильно мне помогло это выражение, когда я служил возле Ленинакана (ныне Гюмри) на Джаджурском перевале, — вспоминает Владимир Бойко. — На высокогорье днём жарко, а ночью очень холодно — мы в полушубках ходили. Надо было добраться до пункта назначения. И одна дорога была короткая, её можно было преодолеть за полчаса. Ребята пошли по ней. А я с двумя операторами пошёл обходной дорогой, которую мы хорошо знали.

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Мы пришли на место первыми, выставили аппаратуру и смотрели за передвижениями за пределами границы. А ребята, которые пошли напрямую, попали под снежный занос. Их пришлось откапывать. Поэтому самая короткая дорога — та, которую знаешь. Эта наука на всю жизнь".

Александр Волотович, директор Слуцкой фабрики пошива одежды

Служил в войсках ПВО в Лиепае (тогда Латвийская ССР) в 1983—1985 гг. Закончил службу в звании старшего сержанта.

«Наша служба заключалась в прикрытии аэропорта в Лиепае. Были частые подъёмы по тревоге, граница совсем рядом, поэтому самолёты других государств часто летали рядом с нашим воздушным пространством, — вспоминает Александр Волотович. — Запомнились учения. Была примерно такая же снежная зима, как сейчас. Пришлось пару дней пожить в полевых условиях. Со мной служили ребята со всего Советского Союза — азербайджанцы, армяне, чеченцы, осетины, украинцы, русские, белорусы, латыши, литовцы, эстонцы, казахи — практически все национальности. Вот эта интернациональность и армейская дружба запомнились на всю жизнь».

Владимир Павлейчик, начальник Слуцкого филиала РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»

«Служил в 1980—1982 гг. в тыловых войсках, которые базировались в Витебской области. Там была база горючего. Закончил службу в звании рядового.

Запомнился декабрь 1981-го, когда перед самым Новым годом мы выдвинулись к польской границе. В Польше тогда профсоюз «Солидарность» поднял забастовки в Гданьске. Координатором был Лех Валенса, который потом стал президентом. Около границы начали разворачивать базу, но потом получили приказ вернуться в расположение части.

Участвовал в масштабных учениях «Запад-81″ в Витебской области. Тогда на учения собрались все войска СССР. Приехало много наблюдателей из разных стран, нас к ним не подпускали. Нашу часть посетил замминистра обороны СССР», — рассказал Владимир Павлейчик.