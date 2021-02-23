Жители Слуцка тоже могут заказать продукты в кредит. Под 22−24% годовых

В «Е-доставке» стали продавать любые товары, в том числе продукты, в кредит, сообщает TUT.BY. Слуцк тоже входит в зону обслуживания «Е-доставки», так что жители города могут воспользоваться этой услугой.

В кредит можно заказать товары на сумму от 50 рублей. Он оформляется на срок от шести месяцев до года. Процентные ставки такие:

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22% годовых на срок до шести месяцев;

23% годовых на срок до девяти месяцев;

24% годовых на срок до 12 месяцев.

Возможно досрочное погашение кредита. Справка о доходах и поручители не нужны. Правда, нужно быть гражданином Беларуси или иметь здесь вид на жительство. Ещё важно быть в возрасте от 18 до 67 лет, иметь стаж на последнем месте работы не меньше трёх месяцев и доход минимум в 300 рублей (если вы не пенсионер). Отмечается, что людям в декретном отпуске кредит не дают.



Cлуцк входит в зону обслуживания «Е-доставки». Так что местные жители тоже могут воспользоваться услугой.