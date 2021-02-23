Уже как месяц сотрудники Слуцкой ГАИ и транспортной инспекции пристально следят за теми, кто причастен к перевозкам пассажиров. А это водители автобусов, маршруток и такси. Во вторник, 23 февраля, состоялся уже четвёртый по счёту рейд в феврале, в который в том числе отправился и «Кур'ер».

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Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)
Фотографии: Анастасия Улащик

Главная проблема таксистов в Слуцке — отсутствие техосмотра

Из шести известных случчанам городских служб такси всё в порядке с регистрационной документацией только у двух. Это, например, техосмотр, путевые листы, страховые полисы на водителя и пассажиров.

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Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)
Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД
Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)
Сергей Петраков, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД

Из 24-х автомобилей такси, остановленных сотрудниками ГАИ и транспортной инспекции в день рейда, у 11-ти были выявлены нарушения. Самое популярное из них — отсутствие техосмотра.

«На втором месте находятся различные неисправности транспортного средства. Чаще всего это негорящие осветительные приборы (как спереди, так и сзади) или трещины на лобовом стекле в зоне щёток водителя», — отметил Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

И добавил, что в феврале к административной ответственности за езду в нетрезвом виде были привлечены два водителя «Яндекс.Такси».

Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)

Кроме этого, по правилам ПДД автомобиль такси должен иметь соответствующие номера на фоне жёлтого цвета, опознавательный знак транспортного средства (световое панно, или, как называют в народе, «шашка»), а на дверях должны быть наклейки с указанием реквизитов принадлежности машины к организации перевозчика. В обязательном порядке должна быть страховка, защищающая человека как пассажира в случае аварии.

Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)

По словам сотрудника ГАИ, как показывают проверки, далеко не все из этих требований соблюдаются таксистами Слуцка.

Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)

«Хочется ещё раз напомнить, что ответственность за организацию работы по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров возлагается на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся автомобильными перевозчиками», — резюмировал Дмитрий Сытько.

Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)

Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ) Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)

Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)