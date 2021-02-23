Главная проблема — отсутствие техосмотра. Как обстоят дела у таксистов в Слуцке с пассажирскими перевозками (рейд ГАИ)

Уже как месяц сотрудники Слуцкой ГАИ и транспортной инспекции пристально следят за теми, кто причастен к перевозкам пассажиров. А это водители автобусов, маршруток и такси. Во вторник, 23 февраля, состоялся уже четвёртый по счёту рейд в феврале, в который в том числе отправился и «Кур'ер».

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Главная проблема таксистов в Слуцке — отсутствие техосмотра

Из шести известных случчанам городских служб такси всё в порядке с регистрационной документацией только у двух. Это, например, техосмотр, путевые листы, страховые полисы на водителя и пассажиров.

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Из 24-х автомобилей такси, остановленных сотрудниками ГАИ и транспортной инспекции в день рейда, у 11-ти были выявлены нарушения. Самое популярное из них — отсутствие техосмотра.

«На втором месте находятся различные неисправности транспортного средства. Чаще всего это негорящие осветительные приборы (как спереди, так и сзади) или трещины на лобовом стекле в зоне щёток водителя», — отметил Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД.

И добавил, что в феврале к административной ответственности за езду в нетрезвом виде были привлечены два водителя «Яндекс.Такси».

Кроме этого, по правилам ПДД автомобиль такси должен иметь соответствующие номера на фоне жёлтого цвета, опознавательный знак транспортного средства (световое панно, или, как называют в народе, «шашка»), а на дверях должны быть наклейки с указанием реквизитов принадлежности машины к организации перевозчика. В обязательном порядке должна быть страховка, защищающая человека как пассажира в случае аварии.

По словам сотрудника ГАИ, как показывают проверки, далеко не все из этих требований соблюдаются таксистами Слуцка.

«Хочется ещё раз напомнить, что ответственность за организацию работы по обеспечению автомобильных перевозок пассажиров возлагается на руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся автомобильными перевозчиками», — резюмировал Дмитрий Сытько.