Социальные вопросы, бытовой сектор, дочерние предприятия… На сахарорафинадном комбинате в Слуцке кадровые изменения

«Кур'еру» стало известно, что на Слуцкий сахарорафинадный комбинат пришли Андрей Ежелый, который будет заниматься социальными вопросами, и Евгений Шаповалов, который будет отвечать за идеологическую работу.



Ежелый приступил к своим обязанностям со вторника, 23 февраля, а Шаповалов придёт с понедельника, 1 марта. Об этом «Кур'еру» сообщили на предприятии.

Чем будет заниматься Андрей Ежелый

Андрей Ежелый возглавил службу, которая будет заниматься всеми социальными вопросами комбината (магазин, боулинг, Слуцкий городской Дворец молодёжи, общежитие), а также курировать, то есть контролировать работу дочерних предприятий «сахарного» — Стародорожского плодоовощного завода, «Агросервис-ССК», сельхозпредприятий «Преснаки», «Суворово-Агро».

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Напомним, до этого Андрей Ежелый в течение 9 лет возглавлял налоговую инспекцию. Он был назначен на эту должность в сентябре 2011 года и проработал на ней до 31 июля 2020-го. До 2011 года Ежелый работал заведующим юридическим сектором этой же инспекции.

При Андрее Ежелом в сентябре 2017 года к ИМНС по Слуцкому району были присоединены инспекции из двух районов — Стародорожского и Копыльского, в которых находятся управления по работе с плательщиками.

По итогам работы в 2019 году инспекция МНС по Слуцкому району признана победителем смотра-конкурса «Лучшая инспекция МНС среди районов Минской области».

Чем будет заниматься Евгений Шаповалов

Евгений Шаповалов раньше занимал должность заместителя директора Слуцкого сахарорафинадного комбината по идеологической работе и социальным вопросам. В его обязанности входил и бытовой сектор.

Сейчас же Евгений Шаповалов вернулся на предприятие в качестве сотрудника отдела кадров и будет заниматься идеологической работой уже как специалист, а не замдиректора.

Оперативно подтвердить эту информацию в администрации комбината «Кур'еру» не удалось.