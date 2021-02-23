Конкуренцию 23 Февраля — Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь — на этой неделе составят и другие знаменательные даты. А какие именно — читайте в обзоре «Кур'ера».

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений. Эта дата отмечается с 1990 года, когда в Великобритании была опубликована «Хартия жертв преступлений». Документ призывал уважительно и максимально толерантно относиться к тем, кто подвергся надругательствам со стороны преступников, соблюдать конфиденциальность информации.

Эта дата отмечается с 1990 года, когда в Великобритании была опубликована «Хартия жертв преступлений». Документ призывал уважительно и максимально толерантно относиться к тем, кто подвергся надругательствам со стороны преступников, соблюдать конфиденциальность информации. 23 февраля — День защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь. Зародился праздник в 1918 году как День рождения Красной Армии. Официально установлен в РСФСР 27 января 1922 года. В современной независимой Беларуси праздник считается общереспубликанским праздничным днём и не является выходным.

Зародился праздник в 1918 году как День рождения Красной Армии. Официально установлен в РСФСР 27 января 1922 года. В современной независимой Беларуси праздник считается общереспубликанским праздничным днём и не является выходным. 24 февраля — Великий Велесов день. Он посвящён Велесу Зимнему. В славянской культуре этот день называли ещё Коровий праздник. Велес — владыка животных, покровитель богатства, счастья, сельского хозяйства и животноводства.

Он посвящён Велесу Зимнему. В славянской культуре этот день называли ещё Коровий праздник. Велес — владыка животных, покровитель богатства, счастья, сельского хозяйства и животноводства. 25 февраля — день рождения револьвера. 25 февраля 1836 года 22-летний американский механик-изобретатель Сэмюэл Кольт получил свой первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра. Вес самого большого револьвера — 6 килограммов, он имел длину 55 сантиметров, а длина самого маленького — всего 2,3 сантиметра.

— 25 февраля 1836 года 22-летний американский механик-изобретатель Сэмюэл Кольт получил свой первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра. Вес самого большого револьвера — 6 килограммов, он имел длину 55 сантиметров, а длина самого маленького — всего 2,3 сантиметра. 26 февраля — Всемирный день неторопливости. Этот день в 2007 году впервые отметили итальянцы, провозгласив неторопливое наслаждение жизнью в каждый её неповторимый момент. С тех пор он отмечается в 90 странах мира. Любопытное мероприятие в этот день проходит в Италии — «Медлительный марафон». Его участники должны преодолеть 300 метров не быстрее чем за 87 минут, и при этом ни разу не останавливаясь.

Этот день в 2007 году впервые отметили итальянцы, провозгласив неторопливое наслаждение жизнью в каждый её неповторимый момент. С тех пор он отмечается в 90 странах мира. Любопытное мероприятие в этот день проходит в Италии — «Медлительный марафон». Его участники должны преодолеть 300 метров не быстрее чем за 87 минут, и при этом ни разу не останавливаясь. 27 февраля — Международный день полярного медведя. Основной целью проведения этого дня является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты. Также говорится о необходимости решать проблему таяния полярных льдов — основную причину угрозы исчезновения популяций полярных медведей.