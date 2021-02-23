Как менялся образ защитника Отечества на открытках от 50-х годов до сегодняшних дней. Фотоподборка

День защитника Отечества отмечают уже более ста лет, начиная со времён Советского Союза, в состав которого Беларусь входила до 1991 года. Массовые поздравительные открытки к 23 Февраля широко распространились в 50-е годы прошлого века.

Случчанка Наталья Бартошик показала «Кур'еру» открытки, которые сохранились в её коллекции.

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Приказ о создании Рабоче-крестьянской Красной армии был подписан 28 января 1918 года. Но только через год учредили праздник. Годовщину создания Красной армии стали отмечать 23 февраля. С 1946 года до 1993-й праздник носил название День Советской Армии и Военно-морского флота. Когда Беларусь была провозглашена независимым государством, его назвали Днём защитника Отечества и Вооружённых Сил Беларуси.

Традиция поздравлять мужчин открытками менее старая, чем сам праздник. В 30-е годы, в военное и послевоенное время открытки выпускались очень маленькими тиражами. Массовое производство запустили после смерти Сталина.

На открытках 50−80-х годов художники использовали символы, связанные с воинской славой: щит, дубовые ветви, георгиевскую ленту, красную звезду, флаги армии, флота и авиации. Крупным планом изображали людей, их лица. Лица солдат — брутальные, красивые. Это канонический образ советского воина — смелого, честного, решительного.

В открытках есть приметы времени: военная форма, виды оружия. Новые виды военной техники сразу попадали на открытки. Сначала самолёты и танки, а потом — ракеты. В каждой открытке можно найти проявление плакатного искусства. Изображение отражало главные задачи армии — защищать страну, мирных тружеников, подчёркивалась роль единства всех видов войск, верности славным традициям.

Открытка играла важную роль в идеологической системе, поэтому на оборотной её стороне указывался художник и редактор, который отвечал за правильность содержания образа.

В советские времена идеологическая работа регулировалась постановлениями партии. Кто-то из руководителей как-то заметил, что открытки к 23 Февраля очень скучные. Издателям дали задание сделать открытки интереснее. Так стали появляться лица юных пионеров, сцены проводов в армию, возвращения домой.

Сейчас традиция поздравлять мужчин открытками осталась, хотя и не в таких масштабах. На современных открытках используется национальная символика, изображения солдат и вооружения.

Отличительной особенностью открыток нашего времени стало юмористическое изображение воинов и использование женских образов, животных, что раньше и представить было невозможно.