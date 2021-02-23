«От него мы получили все хорошие привычки». Ушёл из жизни случчанин Владимир Вершеня

Олеся Белая
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Владимир Вершеня родился 20 марта 1943 года в деревне Чаплицы Слуцкого района. Жил в Слуцке на улице Строителей. Был рабочим на консервном заводе и ССК. За добросовестный труд поощрялся различными наградами.

«От него мы получили все хорошие привычки». Ушёл из жизни случчанин Владимир Вершеня
Владимир Вершеня. Фото предоставлено сыном Русланом
Служил Владимир Вершеня на Северном флоте в звании старшины 2-й статьи. Он часто вспоминал о своей службе, у него была татуировка якоря на руке. В свободное время Владимир Максимович любил собирать грибы и ремонтировать разную технику с друзьями в гараже.

«Отца любили соседи, он всем помогал, никогда не отказывал, — рассказывает сын Владимира Вершени Руслан. — Плохого про него не скажут. Он сам делал всю „мужскую“ работу по дому, не обращаясь к мастерам. Нас воспитывал строго — сказалась служба во флоте. От него мы получили все хорошие привычки: утром сразу заправлять кровать, делать зарядку. Мама была учителем, и она была помягче. Детство у нас было счастливое: разные игрушки, футбол, коньки и лыжи. Родители ни в чём не отказывали».

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Жена Владимира Максимовича умерла 15 лет назад. А сам он скончался 19 февраля 2021 года, не пережив третьего инсульта. У Владимира Вершени остались два сына, дочь и трое внуков. Похоронен рядом с женой на кладбище в деревне Новодворцы.

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