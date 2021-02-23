Министр спорта передал Маякской СШ мячи, настольный теннис и тренажёры для пресса

В понедельник, 22 февраля, Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь, посетил Маякскую школу Слуцкого района, сообщает «Слуцкі край».

В школе состоялось красочное торжество и небольшие спортивные состязания учащихся. От министерства учреждению подарены мячи, два комплекта настольного тенниса, тренажёры для пресса и другой спортинвентарь.

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Сергей Ковальчук подчеркнул, что Маякская СШ для поощрения выбрана не случайно. На протяжении ряда лет она находится в числе лидеров района по спортивным достижениям, ученики школы добиваются высоких результатов на областных и республиканских соревнованиях.

Министр подчеркнул, что Случчина славится своими спортивными традициями, она дала старт таким звёздам белорусского спорта, как легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова и др.

В мероприятии приняли участие Вячеслав Шипарев, начальник управления кадровой политики Министерства спорта и туризма, Евгений Булойчик, начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома, Андрей Неделько, начальник управления по образованию Слуцкого райисполкома, и Александр Вежнавец, начальник отдела спорта и туризма райисполкома.