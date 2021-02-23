Как прошла встреча Лукашенко и Путина в Сочи. Она длилась шесть с половиной часов

22 февраля в Красной Поляне прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Первая часть переговоров длилась около часа, после Лукашенко и Путин отправились кататься на лыжах, далее — обед, сообщал телеграм-канал «Пул Первого». Встреча продолжилась и после обеда. Она длилась шесть с половиной часов и закончилась около 21.00. О том, что известно на данный момент, рассказал TUT.BY.

Сотрудничество

Путин в начале переговоров заявил, что уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества подтверждается. Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Беларуси (около 50%) и самым крупным инвестором (свыше 4 млрд долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику). Путин напомнил о совместных проектах в сфере энергетики (БелАЭС), сотрудничестве в сельском хозяйстве (в России популярны продукты из Беларуси), о гуманитарных связях, взаимодействии на уровне регионов.

Владимир Путин заявил, что очень рад видеть Александра Лукашенко, и пригласил его прокатиться на лыжах.

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— Надеюсь, нам удастся хоть немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов — хочу пригласить вас прокатиться на лыжах, — передает его слова пресс-служба Кремля.

Вакцина

Путин сообщил, что Россия передала Беларуси технологии для производства вакцины против коронавируса. Производство планируют начать в марте на территории Беларуси.

— Вот эта тема коронавируса и ваше достижение — я всегда говорю и наше немножко тоже там есть с советских времен. Производство вакцин — у вас уже три зарегистрированные вакцины и еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. Мы к осени получим свою вакцину, и специалисты у нас есть, — передает ТАСС слова Лукашенко.

Интеграция

По словам Лукашенко, осталось доработать 6−7 дорожных карт, чем сейчас и занимаются правительства (напомним, в конце 2019 года была подготовлена 31 интеграционная дорожная карта, однако стороны не по всем смогли договориться).

— Мы, по-моему, 33 направления обозначили — эти дорожные карты, которые выработали. Мы договорились о том, что мы их модернизируем, обновим. Правительства очень многое сделали, они обновили формат. Сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33 шесть-семь дорожных карт, над которыми правительства работают. Все остальные готовы к подписанию — заявил Лукашенко, отметив, что в развитии белорусско-российского сотрудничества «план действий есть».

Лукашенко также прокомментировал неофициальный стиль одежды на переговорах: «Серьезные переговоры в обычной одежде — это говорит о том, что мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы».





После катания на лыжах состоялся обед. Потом продолжились переговоры, которые завершились около 21.00.