Как продвигается реконструкция одного из самых страшных зданий в Слуцке, в которое скоро заселят людей. Фото

В конце января «Кур'ер» писал о начале реконструкции дома № 35 на 1-м переулке М. Богдановича. Это будет общежитие квартирного типа для работников Стройтреста № 3 Ордена Октябрьской революции. Строительные работы идут полным ходом.

РАНЕЕ. Одно из самых страшных зданий в Слуцке станет красивым. И в него заселят людей

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Пустовавшее и разрушающееся долгие годы здание рабочего общежития, наконец-то, будет отремонтировано. Сейчас в нём демонтируют внутренние конструкции, убирают рамы. Грузовики вывозят строительный мусор.

Согласно паспорту объекта, будет произведён капитальный ремонт с элементами модернизации здания. Строительство должно завершиться в октябре 2021 года. Работы ведут специалисты СУ-55.

Прилегающая территория, скорее всего, тоже будет благоустроена. Исчезнут стихийные свалки рядом со зданием и на берегу Случи.

А вот так выглядело здание летом 2020 года (фото ниже).