В Слуцке хотят построить новый спортивный комплекс по игровым видам спорта. Что в нём будет

Ольга Паздерина
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УКС Слуцкого района выбирает через открытые торги генеральную организацию для проектирования объекта «Спортивный комплекс по игровым видам спорта по ул. Уласовца в г. Слуцке». Цена заказа — 470 000 рублей. Источник финансирования — областной бюджет.


Место расположения спортивного объекта

Планируется, что комплекс построят на стадионе, который расположен на улице Уласовца за зданием бывшего ФОК, на территории между детскими садами № 11 и № 15.

Напомним, что летом 2019 года «Кур'ер» рассказывал о том, что на улице Уласовца под метровой травой пропал целый стадион. Именно это место отвели под спорткомплекс.

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В Слуцке хотят построить новый спортивный комплекс по игровым видам спорта

В Слуцке хотят построить новый спортивный комплекс по игровым видам спорта
Иллюстрации к техническому заданию на проектирование
В Слуцке хотят построить новый спортивный комплекс по игровым видам спорта

Что запроектируют в спортивном комплексе

По техническому заданию на проектирование двухэтажный объект должен состоять из административно-бытового корпуса (АБК) и спортивного зала с трибунами для зрителей. Общая площадь комплекса — 3 300 м2.

На 1-м этаже АБК должны быть:
  • кабинеты инженерно-технического персонала;
  • технические помещения (электрощитовая, ИТП, водомерный узел, коммуникационный узел, венткамера);
  • раздельные гардеробы для посетителей и работников центра;
  • помещение для тренеров;
  • раздельные раздевалки с душевыми кабинками и с/у;
  • общественный с/у для посетителей и с/у для ФОЛ;
  • комната для комментаторов;
  • комната теле-, радиотрансляций;
  • судейская комната;
  • методический кабинет;
  • массажный кабинет;
  • вестибюль;
  • буфет (кафе).

На 2-м этаже АБК должны быть:

  • тренажёрный зал;
  • фитнес-зал;
  • акробатический зал;
  • дополнительные раздевалки;
  • административные и хозяйственно-технические помещения (кабинет директора, бухгалтера, экономиста и технического персонала, конференц-зал);
  • игровой зал: специализированный гандбольный зал (размерами 40×26 м) с возможностью применения площадки под совместимые игровые виды спорта; зрительская трибуна на 300−400 человек.