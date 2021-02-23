В Слуцке хотят построить новый спортивный комплекс по игровым видам спорта. Что в нём будет

УКС Слуцкого района выбирает через открытые торги генеральную организацию для проектирования объекта «Спортивный комплекс по игровым видам спорта по ул. Уласовца в г. Слуцке». Цена заказа — 470 000 рублей. Источник финансирования — областной бюджет.
Место расположения спортивного объекта
Планируется, что комплекс построят на стадионе, который расположен на улице Уласовца за зданием бывшего ФОК, на территории между детскими садами № 11 и № 15.
Напомним, что летом 2019 года «Кур'ер» рассказывал о том, что на улице Уласовца под метровой травой пропал целый стадион. Именно это место отвели под спорткомплекс.
Что запроектируют в спортивном комплексе
По техническому заданию на проектирование двухэтажный объект должен состоять из административно-бытового корпуса (АБК) и спортивного зала с трибунами для зрителей. Общая площадь комплекса — 3 300 м2.
На 1-м этаже АБК должны быть:
- кабинеты инженерно-технического персонала;
- технические помещения (электрощитовая, ИТП, водомерный узел, коммуникационный узел, венткамера);
- раздельные гардеробы для посетителей и работников центра;
- помещение для тренеров;
- раздельные раздевалки с душевыми кабинками и с/у;
- общественный с/у для посетителей и с/у для ФОЛ;
- комната для комментаторов;
- комната теле-, радиотрансляций;
- судейская комната;
- методический кабинет;
- массажный кабинет;
- вестибюль;
- буфет (кафе).
На 2-м этаже АБК должны быть:
- тренажёрный зал;
- фитнес-зал;
- акробатический зал;
- дополнительные раздевалки;
- административные и хозяйственно-технические помещения (кабинет директора, бухгалтера, экономиста и технического персонала, конференц-зал);
- игровой зал: специализированный гандбольный зал (размерами 40×26 м) с возможностью применения площадки под совместимые игровые виды спорта; зрительская трибуна на 300−400 человек.