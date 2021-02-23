В Слуцке хотят построить новый спортивный комплекс по игровым видам спорта. Что в нём будет

УКС Слуцкого района выбирает через открытые торги генеральную организацию для проектирования объекта «Спортивный комплекс по игровым видам спорта по ул. Уласовца в г. Слуцке». Цена заказа — 470 000 рублей. Источник финансирования — областной бюджет.



Место расположения спортивного объекта

Планируется, что комплекс построят на стадионе, который расположен на улице Уласовца за зданием бывшего ФОК, на территории между детскими садами № 11 и № 15.

Напомним, что летом 2019 года «Кур'ер» рассказывал о том, что на улице Уласовца под метровой травой пропал целый стадион. Именно это место отвели под спорткомплекс.

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Что запроектируют в спортивном комплексе

По техническому заданию на проектирование двухэтажный объект должен состоять из административно-бытового корпуса (АБК) и спортивного зала с трибунами для зрителей. Общая площадь комплекса — 3 300 м2.

На 1-м этаже АБК должны быть:

кабинеты инженерно-технического персонала;

технические помещения (электрощитовая, ИТП, водомерный узел, коммуникационный узел, венткамера);

раздельные гардеробы для посетителей и работников центра;

помещение для тренеров;

раздельные раздевалки с душевыми кабинками и с/у;

общественный с/у для посетителей и с/у для ФОЛ;

комната для комментаторов;

комната теле-, радиотрансляций;

судейская комната;

методический кабинет;

массажный кабинет;

вестибюль;

буфет (кафе).

На 2-м этаже АБК должны быть: