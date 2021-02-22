Читатели «Кур'ера» рассказали, когда чистят зубы утром: перед завтраком или после. Мнение слуцкого стоматолога

На днях в нашей редакции зашёл неожиданный спор, кто и как чистит зубы утром. Одни коллеги рассказали, что делают это сразу, как проснулись, другие — после завтрака или перед тем, как выйти из дома.

«Кур'ер» поинтересовался, как чистят зубы наши читатели, а также спросил у слуцкого стоматолога Антона Нуприка, когда же необходимо это делать с точки зрения гигиены.

Что по этому поводу думают читатели

Владимир Хворов: «Изложу свои соображения на этот счёт. Сразу, как проснулся, чистят те, у кого „мухи во рту нагадили“. Обычно это когда что-то в организме не в порядке: желудок, лёгкие, зубы и т. д. Или с вечера зубы не чищены, и остатки пищи начали разлагаться. Чтобы освежить во рту, достаточно выпить стакан воды и пополоскать ею рот. После завтрака чистят, чтобы удалить остатки пищи, принятой во время завтрака. Чаще те, кто работает с людьми, — чтобы не дышать запахами пищи».

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Ольга Дашкевич: «Мне даже воду пить, не почистив зубы, неприятно. Хотя запаха изо рта нет, но приучена с детства, что проснулась, умылась, привела себя в порядок, потом всё остальное».

Вадим Иванов: «21 век… Google, Yandex… Ходите к стоматологу. Неужели ни один не сказал, что зубы нужно чистить на ночь, чтобы микробы за время сна не размножались. А утром выпить воды тёплой достаточно до завтрака. А после — личное дело: или прополоскать, или почистить».

Александр Петров: «Сразу после завтрака пастой вредно чистить. Надо подождать полчаса. Это какой-то медик сказал. Я лично чищу после приёма пищи без пасты водой. И чистка идёт, и эмаль не стирается».

Что говорит стоматолог

«Конечно, лучше почистить зубы после еды перед выходом. Иначе остатки завтрака до обеда будут лежать на зубах и портить их. Две чистки в день — это норма, три — уже многовато. А если больше, то совсем. Отмечу, что чистить зубы надо три минуты», — ответил Антон Нуприк.