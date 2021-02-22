Ученики Слуцкой школы № 6 лучше всего знают о безопасности жизнедеятельности по версии МЧС

Слуцкие спасатели в субботу, 20 февраля, провели со школьниками районный конкурс «Школа безопасности-2021».

Участники собрались в школе № 8. В знании основ безопасности жизнедеятельности соревновались участники трёх возрастных групп. Кроме того, учитывалось и время, затраченное на подготовку задания.

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Победители районного конкурса представят Слуцкий район на областном. Он пройдёт 12 марта в ГУО «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь».

Победителями конкурса стали:

Самусевич Марат , возрастная категория 1−4 классы;

, возрастная категория 1−4 классы; Жучкевич Алина , возрастная категория 5−7 классы;

, возрастная категория 5−7 классы; Адерихо Артемий, возрастная категория 8−11 классы.

Среди образовательных учреждений победили ученики ГУО «Средняя школа № 6».