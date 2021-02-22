В Солигорском районе спасатели нашли заблудившегося в лесу мужчину. Он сам позвонил в МЧС

В воскресенье утром, 21 февраля, в лесу Солигорского района, около деревни Летенец, заблудился мужчина. Он сам позвонил в МЧС и рассказал, что потерялся в лесном массиве. После этого звонка у него отключился телефон. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Оказалось, что в два часа ночи мужчина решил пойти из деревни Летенец в Солигорск. До райцентра идти около 18 километров. Спасателям солигорчанин позвонил в 6.35, а нашли его в 7.09.

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«Мы проехали по населённому пункту и нашли следы, предположительно ведущие к лесу, — рассказал командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста № 17 Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. — Мы направились вглубь леса. Было видно, что потерявшийся кружил, так как следы выводили вновь на дорогу. В лесу, отойдя от машины около 1,5 км, мы услышали крики».

Спасатели отозвались на крики и пошли на голос. Когда они нашли мужчину, ему было трудно идти самостоятельно. Около полукилометра его вели под руки, а потом ещё около километра несли.

«Найденыша» посадили в машину, довезли до дороги, передали медикам. Мужчину госпитализировали — у него общее переохлаждение.