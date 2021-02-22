Цифра дня. Насколько у нас всё хорошо с социальной справедливостью (результаты опроса «Кур'ера»)

В субботу, 20 февраля, во всём мире отмечали День социальной справедливости. «Кур'ер» спросил у своих читателей, насколько у нас всё с этим хорошо.

По замыслу ООН, эта дата должна способствовать

искоренению нищеты,

обеспечению людей полной занятостью и достойной работой,

достижению равноправия мужчин и женщин,

а также установлению социального благосостояния

и социальной справедливости для всех.

В анонимном опросе на vk.com/kurjer поучаствовали 116 человек. Шкалу выбрали от 1 до 5, где 1 — всё очень плохо, а 5 — всё просто замечательно.

Реклама