Цифра дня. Насколько у нас всё хорошо с социальной справедливостью (результаты опроса «Кур'ера»)

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В субботу, 20 февраля, во всём мире отмечали День социальной справедливости. «Кур'ер» спросил у своих читателей, насколько у нас всё с этим хорошо.

По замыслу ООН, эта дата должна способствовать

  • искоренению нищеты,
  • обеспечению людей полной занятостью и достойной работой,
  • достижению равноправия мужчин и женщин,
  • а также установлению социального благосостояния
  • и социальной справедливости для всех.

В анонимном опросе на vk.com/kurjer поучаствовали 116 человек. Шкалу выбрали от 1 до 5, где 1 — всё очень плохо, а 5 — всё просто замечательно.

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72% респондентов считают, что у нас с социальной справедливостью всё очень плохо. И лишь 2% проголосовавших — что всё просто замечательно.

Цифра дня. Насколько у нас всё хорошо с социальной справедливостью (результаты опроса «Кур'ера»)