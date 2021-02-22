Цифра дня. Насколько у нас всё хорошо с социальной справедливостью (результаты опроса «Кур'ера»)

В субботу, 20 февраля, во всём мире отмечали День социальной справедливости. «Кур'ер» спросил у своих читателей, насколько у нас всё с этим хорошо.
По замыслу ООН, эта дата должна способствовать
- искоренению нищеты,
- обеспечению людей полной занятостью и достойной работой,
- достижению равноправия мужчин и женщин,
- а также установлению социального благосостояния
- и социальной справедливости для всех.
В анонимном опросе на vk.com/kurjer поучаствовали 116 человек. Шкалу выбрали от 1 до 5, где 1 — всё очень плохо, а 5 — всё просто замечательно.
72% респондентов считают, что у нас с социальной справедливостью всё очень плохо. И лишь 2% проголосовавших — что всё просто замечательно.