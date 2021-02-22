Участковый инспектор из Слуцка помог водителю во время сильных морозов и отбуксировал его машину до дома. Видео

Юрий Янович, участковый инспектор милиции Слуцкого РОВД, увидел молодого человека, стоявшего на обочине автодороги Р43 с включённой аварийной сигнализацией.

Как сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома, автомобиль заглох, аккумулятор «сел» и продолжать движение не было возможности. Инспектор предложил помощь и отбуксировал указанный автомобиль к месту жительства водителя.

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Спустя непродолжительное время в «дежурку» Слуцкого РОВД поступил звонок, в котором молодой человек поблагодарил Юрия Яновича за оказанную помощь.