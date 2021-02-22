В Слуцке осудили пьяного водителя. По его вине в аварии пострадал подросток

Во вторник, 16 февраля, суд Слуцкого района рассмотрел уголовное дело по обвинению уже ранее судимого гражданина Т. (1983 года рождения).

Мужчина обвинялся в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором тяжкие травмы получил несовершеннолетний пассажир (2003 года рождения). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

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КОНТЕКСТ. Авария произошла днём 6 сентября 2020 года на 91-м км трассы Р23 в районе деревни Леньки. Пьяный водитель на Geely ехал в сторону Слуцка, на закруглении дороги он неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением авто и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

Водитель, у которого на момент ДТП было 0,99 промилле алкоголя в крови, и двое несовершеннолетних пассажиров (2005 и 2003 годов рождения) были госпитализированы.

В пресс-службе суда отметили, что, кроме всего прочего, водитель ехал со скоростью около 130 км/ч (максимально допустимая на данном участке дороги — 100 км/ч) без обязательного использования очков, а в авто не работал спидометр.

Суд признал обвиняемого Т. виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. На основании ч. 4 ст. 317 УК РБ ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме этого, мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС, на срок 5 лет.

Подписка о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Обвиняемый взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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