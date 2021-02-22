Пустующий дом в сельской местности можно будет купить за 1 базовую величину

Государственный комитет по имуществу подготовил проект указа, в котором будет прописано разрешение продавать пустующие и ветхие дома в сельской местности сразу за одну базовую величину. Об этом сообщил Дмитрий Матусевич, председатель Госкомимущества, в эфире телеканала СТВ, передаёт Sputnik.

«Мы подготовили соответствующий проект указа, он уже согласован со всеми заинтересованными. В нём действительно будут предоставлены определённые полномочия. Самое главное — упрощённый порядок», — пояснил глава Госкомимущества.

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При этом Дмитрий Матусевич уточнил, что власти намерены учитывать также интересы прежних собственников.

В некоторых населённых пунктах пустующие и ветхие дома будет разрешено реализовывать за одну базовую величину (сейчас она составляет 29 рублей). При этом, отметил председатель профильного комитета, необходимо будет учесть интересы прежних собственников, которые по каким-либо причинам не пользуются своим имуществом и земельным участком.