Теперь «письма счастья» будут приходить не только за превышенную скорость, но и за непройденный техосмотр

С 1 марта вводится ответственность собственников транспортных средств за управление авто, у которого нет разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на ГАИ Минска.

Обновлённый Кодекс об административных правонарушениях вступает в силу с 1 марта, часть из статей касается нарушений ПДД. Если раньше штрафы приходили только за превышение скорости, то теперь будут и за отсутствие техосмотра. Также будут фиксироваться проезд на красный свет и движение по полосе для общественного транспорта.

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Приходить подобные «письма счастья» будут не с 1 марта, а чуть позже. Как заявляют в ГАИ, необходимо пока выработать механизм отправки таких уведомлений адресатам.

Напомним, что сейчас штраф за отсутствие техосмотра составляет от 1 до 3 базовых величин (от 29 до 87 рублей).