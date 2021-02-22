«Поддерживаю планы и задачи на ближайшие пять лет». Милиционер из Слуцка высказался о Всебелорусском народном собрании

Денис Василевич, инспектор уголовно-исполнительной инспекции отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома, высказался об участии во Всебелорусском народном собрании. Об этом пишет «Слуцкі край».

— Я пошёл на Всебелорусское народное собрание с большими ожиданиями, которые, кстати, полностью оправдались. Мероприятие прошло на высоком уровне. На мой взгляд, это затронуло все аспекты жизни страны. И первый, и второй день были очень насыщенными и яркими, эмоциональными. Под большим впечатлением нахожусь от выступления Александра Лукашенко по вопросам прошедшей пятилетки, полностью поддерживаю планы и задачи на ближайшие пять лет.

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Отрадно, что на столь важное для страны мероприятие пришло много молодых людей, которые представили много конструктивных идей. В своём выступлении Александр Лукашенко отметил, что молодёжь сегодня другая. Не плохая, а именно другая. С ней действительно не нужно разговаривать штампами, нужно разговаривать на равных. Невозможно было не заметить настрой представителей молодого поколения на укрепление независимости государства, и это ещё раз доказывает, что молодым людям не безразлично будущее страны.

Если говорить о Всебелорусском народном собрании в целом, меня впечатлила программа социально-экономического развития страны на 2021−2025 годы. Понравилось, что человеку в ней уделяется много внимания.

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