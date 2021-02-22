Что делали солигорчане в выходные на льду водохранилища. Фото

Так многолюдно на Солигорском водохранилище давно не было. В субботу, 20 февраля, здесь проходил фестиваль активного отдыха на льду. Организаторы постарались: расчистили его от снега, залили поверхность водой, нанесли разметку. В итоге получились две хоккейные площадки (для взрослых и для детей) и полоса для конькобежцев.

Любое спортивное снаряжение (коньки, лыжи, клюшки) можно было взять здесь же. Был организован буфет, тёплый санузел.

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Праздник начался в 10 утра и длился до 16 часов. Участники конкурсов и состязаний получили дипломы и подарки. Многие пришли семьями. Около трёхсот человек активно провели время на свежем воздухе.