За убийство Елены Кумагерчик жителю Слуцкого района дали 13 лет колонии

По приговору суда Слуцкого района от 19 октября 2020 года молодой человек признан виновным в убийстве Елены Кумагерчик. Ему назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.



Об этом «Кур'еру» сообщили в Минском областном суде.

Суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей 30 000 рублей денежной компенсации морального вреда.

Реклама

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Минского областного суда от 26 января 2021 года приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

КОНТЕКСТ. 43-летняя жительница Слуцка Елена Кумагерчик без вести пропала 29 февраля 2020 года, когда ночью ушла из кафе «Нон-Стоп».

Тело пропавшей нашли закопанным в курятнике одного из домов в деревне Леньки Слуцкого района 5 апреля. По подозрению в убийстве женщины задержали 19-летнего жителя Слуцкого района. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство). Следователи установили, что 29 февраля Елена Кумагерчик была у подозреваемого дома. Вместе они распивали спиртные напитки. Возник конфликт, и молодой человек «причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась». Чтобы скрыть следы преступления, он закопал её тело в постройке во дворе дома.