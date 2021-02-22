Фотографии и истории знакомства пяти слуцких пар.

Евгений и Татьяна Сулим

Молодожёны познакомились более двух лет назад. Друг со своей знакомой пригласили Евгения вместе прогуляться. На эту встречу девушка пришла со своей подругой Татьяной. Прогулка была весёлой, а главное — познакомила будущих супругов.

Предложение Евгений сделал по всем традициям: за семейным ужином попросил у родителей невесты руки и сердца возлюбленной.

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Медовый месяц молодая семья проведёт на горнолыжном комплексе в Беларуси.

Александр и Марина Маглыш

Где только не знакомились будущие молодожёны! А вот Александр и Марина познакомились в армии — они военнослужащие.

Предложение Александр сделал у стен Несвижского замка. Молодожёны поехали туда с компанией друзей, обошли всё вокруг, уже собирались уезжать. Но тут, как по волшебству, появились цветы, кольцо и воздушные шары. «После того как я встал на колено, она сразу расплакалась, а потом ответила: «Да!» — вспоминает жених.

Алексей и Елена Крот

Эта пара познакомилась в социальных сетях 3,5 года назад. Первая встреча будущих супругов прошла в городском парке.

Предложение Алексей сделал в одном из слуцких кафе. «Решение заключить брак было обоюдным, поэтому мы обошлись без цветов и кольца», — рассказывают молодожёны.

Медовый месяц, а по факту — недельку, семья проведёт в Слуцке. «Отдохнём — и на работу!» — говорят молодожёны.

Дмитрий и Ольга Дробыш

Молодожёны познакомились в ноябре 2019 года в социальных сетях. Впервые встретились в Солигорске, пообщались и поняли, что им хорошо друг с другом.

Предложение Дмитрий сделал в октябре прошлого года. После двухмесячной командировки он приехал домой с кольцом и цветами. «Я не ожидала этого, но без раздумий согласилась», — вспоминает Ольга.

Что касается медового месяца, пара отшучивается: «Посетим Мальдивы после карантина!»

Алексей и Алина Красуцкие

Будущие супруги познакомились три года назад в социальных сетях. В реальной жизни впервые встретились в Минске. Алексей встретил девушку после работы, и они прогулялись по Немиге.

Предложение Алексей сделал в романтической обстановке с цветами, кольцом и шарами, на которых было написано «Скажи «Да».

В медовый месяц молодожёны отправятся в Египет, куда вылетят 24 февраля.

В ТЕМУ. «Взаимные лайки и случайные встречи». Молодожёны-2020 Слуцка: цифры, факты и истории знакомств