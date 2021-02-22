Мои предки поженились в Слуцке дважды: при немцах и при Советах. Фотофакт

В моей семье хранится свидетельство о браке моих прадедушки и прабабушки. Они поженились в Слуцке в 1943 году во время фашистской оккупации. Но через год после освобождения города, в 1945-м, их перерегистрировали. И дата заключения брака поменялась.

На свидетельстве о браке написано от руки: «/Перерегистрирован/ Брак был зарегистрирован 16 жнивня 1943 года при немецких аккупантах…». Также на документе стоит печать Управления НКВД по Бобруйской области. Эта область существовала десять лет — с 1944 по 1954 год. В неё входил и Слуцкий район.