Мои предки поженились в Слуцке дважды: при немцах и при Советах. Фотофакт

Олеся Белая
-
0
Мои предки поженились в Слуцке дважды: при немцах и при Советах
Отметка о том, что брак, заключённый при оккупантах, был перерегистрирован. Фотографии: Олеся Белая

В моей семье хранится свидетельство о браке моих прадедушки и прабабушки. Они поженились в Слуцке в 1943 году во время фашистской оккупации. Но через год после освобождения города, в 1945-м, их перерегистрировали. И дата заключения брака поменялась.

На свидетельстве о браке написано от руки: «/Перерегистрирован/ Брак был зарегистрирован 16 жнивня 1943 года при немецких аккупантах…». Также на документе стоит печать Управления НКВД по Бобруйской области. Эта область существовала десять лет — с 1944 по 1954 год. В неё входил и Слуцкий район.

Мои предки поженились в Слуцке дважды: при немцах и при Советах
Свидетельство о браке 1945 года. Брак, заключённый в оккупированном Слуцке, был перерегистрирован
Мои предки поженились в Слуцке дважды: при немцах и при Советах
Печать НКВД по Бобруйской области. Эта область существовала с 1944 по 1954 год, в неё входил и Слуцкий район
Реклама