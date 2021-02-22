Комиссар Кривоносов, который получил заряд энергии и решимости от Лукашенко, поделился им с коллегами. Видеофакт

Андрей Кривоносов, военком Гомельской области, который получил от Александра Лукашенко на ВНС «заряд энергии», решил поделиться им с гомельскими военнослужащими. Этим видео поделился телеграм-канал «На страже Родины».

«Я, полковник Кривоносов, удостоился чести и получил от Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александра Лукашенко заряд энергии и решительности, который намерен сейчас передать белорусским военнослужащим», — комментирует свои действия в ролике военком.

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Позже, пообещал Кривоносов, эстафета рукопожатий будет передана сотрудникам УВД.