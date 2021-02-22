«Их настолько занимают деньги, что они совсем забыли о жизни…» Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Ольга Паздерина
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Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 15 по 21 февраля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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Публикация от Ирина Сушко (@irina_sushko_)

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Публикация от Максим Ждан (@maxim__zhdan)

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Публикация от Ирина Гринюк (@irina_grinyk)

 

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Публикация от KATYA💋 (@katerina_grabun)

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Публикация от LadaPyat_nitskaya (@ladapyat_nitskaya)

 

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Публикация от Ольга Васильева (@olgavasileva777)

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Публикация от Таня Вощанко (Калацкая) (@tatianavoshchanko)

 

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Публикация от Alenka (@alenka11111sergeeva)

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Публикация от Ванёк😀 (@ivanpupkevich)

 

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Публикация от Nadya Pisarik - Kovalenko (@nadya_kovalenko_pisarik)