«Их настолько занимают деньги, что они совсем забыли о жизни…» Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 15 по 21 февраля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.

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